شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار مصر لاستضافة الجلسة الثانية من تحالف البنوك العربية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت بمدينة ينتشوان بمنطقة نينغشيا بجمهورية الصين الشعبية، الجلسة الأولي لكبار مسئولي البنوك المشاركة في تحالف البنوك العربية الصينية، وذلك بحضور وفود البنوك المشاركة.

وترأس وفد البنك الأهلى المصرى، هشام عكاشة رئيس مجلس الادارة وضم الوفد غادة البيلى الرئيس التنفيذي للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية وهشام السفطي رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك ووائل سعد مدير عام فرع البنك بشنغهاي.

وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى، إن الجلسة الاولي تضمنت تحديد اطر التعاون خلال الفترة القادمة بين البنوك الاعضاء في التحالف بهدف تطوير علاقات تعاون مالية مستقرة وطويلة الأمد، من خلال تنويع وخلق مجالات جديدة لأنشطة التعاون بين اعضاء التحالف، معربا عن سعادته وشعوره بالفخر ازاء اختيار جمهوريه مصر العربية بإجماع جميع الاعضاء لعقد الاجتماع الثاني للتحالف خلال النصف الثاني من عام 2020، حيث سينظم ويرأس الاجتماع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية.

وعرض البنك الأهلي المصري استضافة الاجتماع الثاني للتحالف خلال النصف الثاني في عام 2020 في مصر وهو الأمر الذي وافق عليه الحضور بالاجتماع ليتولى البنك الأهلي المصري رئاسة أول اجتماع للتحالف خارج الصين.

وقد أشار عكاشه الى ان اختيار مصر يعكس بالدليل ما تمر به البلاد من نمو وحراك اقتصادي ايجابي وهام يشهده العالم بأكمله والذي يأتي كنتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وما صاحبه من قرارات واجراءات ايجابية، وكذا لثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، اضافة الى الدور الريادي والمحوري الذي يقوم به البنك الاهلي المصري والعاملين به في مساندة تلك الاجراءات وفي دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر.

وأشارت غادة البيلى، إلى أن التوقيع على الاتفاقية التأسيسية للتحالف والذي يضم بنك التنمية الصيني والبنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي الأول وفرنسبنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE تمت في يوليو من العام الماضي بهدف تعزيز التعاون بين بنك التنمية الصيني والبنوك العربية المؤسسة للتحالف في العديد من المجالات الاقتصادية خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والكهرباء والاتصالات والمجمعات الصناعية وما يحققه هذا التحالف من مردود إيجابي على كافة البنوك المشاركة، مؤكدة ان البنك الأهلي المصري يتمتع بعلاقة وطيدة وشراكة ممتدة مع بنك التنمية الصيني منذ عام 2012.

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وساهمت تلك الشراكة في توفير تمويل لمشروعات البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالإضافة الى علاقاته القوية مع باقي أعضاء التحالف والبنوك بالمنطقة .

وأضافت أن البنك الاهلي المصري يتواجد بدولة الصين منذ عام ١٩٩٩ حيث بدأ نشاطه في صورة مكتب تمثيل ، الأمر الذي جعله أول بنك مصري عربي إفريقي في الصين ، وبعد النجاحات المستمرة التي حققها قام البنك في عام 2008 برفع مستوى مكتب التمثيل ليصبح فرعا يمارس أعمال مصرفية متنوعة ، الى ان حصل في أواخر عام 2017 على ترخيص للتعامل بالعملة المحلية ليصبح بذلك أول بنك مصري وعربي وأفريقي يحصل على تلك الرخصة ، الأمر الذي ساهم في دعم دور البنك الأهلي كمؤثر رئيسي في تيسير الأنشطة التجارية بين مصر والصين من ناحية وبين الصين و الدول العربية الافريقية من ناحية اخري.



