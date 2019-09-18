شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية العمانية تشارك فى مشروع بتريديك لغاز البترول المسال بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك شركة الغاز الوطنية العمانية، فى مشروع بتريديك لغاز البترول المسال فى الهند. و قالت الشركة فى بيان لها، إن المشروع يهدف لإقامة منشأة لاستيراد غاز البترول المسال المبرد وتخزينه فى جنوب شرق الهند. Advertisements ولم يذكر بيان الشركة العمانية، لم يذكر تكلفة المشروع.

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