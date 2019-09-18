شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعا بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.65% رابحاً 50.68 نقطة ليغلق عند مستوى 7821.23 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.05% رابحاً 1.96 نقطة ليغلق عند مستوى 3625.21 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 104.3 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 118 شركة، فيما تراجعت 54 شركة.

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وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.58%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.49%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.55%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.94%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.86%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.80%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الصناديق والعقارية المتداولة بنسبة 0.60%.

وجاء سهم "الكيميائية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.84%، ثم مجموعة السريع بنسبة 5.26%، ثم العقارية بنسبة 3.36%، فيما تصدر سهم "الأهلية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.61% ثم أسيج بنسبة 1.90%، ثم المراعى بنسبة 1.56%.