شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح منخفضة وسط تحذير بشأن أرباح فيديكس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم الأربعاء، متأثرة بتحذير فيديكس بشأن أرباح العام بأكمله، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) بشأن أسعار الفائدة.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعى 35.41 نقطة، أو 0.13 بالمئة إلى 27075.39 نقطة.
وانخفض المؤشر، ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.20 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 3001.50 نقطة.
وتراجع المؤشر، ناسداك المجمع 11.39 نقطة أو 0.14 بالمئة ليصل إلى 8174.62 نقطة.
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