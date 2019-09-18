شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة السعودية ترتفع بفعل آمال فى استعادة إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافت البورصة السعودية اليوم الأربعاء بدعم من مكاسب الأسهم المالية وأسهم البتروكيماويات، بعدما قال وزير الطاقة إن المملكة ستستعيد إنتاجها النفطي كاملا بنهاية سبتمبر .

وسعى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس الثلاثاء إلى طمأنة الأسواق، قائلا إن المملكة ستستعيد فاقد إنتاجها النفطي بنهاية الشهر، لتعود الإمدادات إلى مستوياتها السابقة قبل الهجوم على منشآتين لأرامكو في مطلع الأسبوع. وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة قادرة على إمداد السوق المحلية، وستعوض المصافي المحلية بلقيم إضافي في اليومين القادمين. Advertisements وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 %، مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.8 %، بينما ارتفع سهم البنك السعودي الفرنسي 2.6 %.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البورصة السعودية ترتفع بفعل آمال فى استعادة إنتاج النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.