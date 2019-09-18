شكرا لقرائتكم خبر عن أليانز للتأمين تحتفل بإطلاق حملة "أنا هتعلم" بالتعاون مع اليونيسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفى لشركة أليانز للتأمين، للاحتفال بإطلاق الحملة الخاصة بمبادرة "أنا هتعلم" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وذلك بحضور كل من أيمن حجازى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز فى مصر، وبرونو مايس ممثل يونيسف فى مصر.

وكانت شركة أليانز للتأمين، قد وقعت فى مارس الماضى، اتفاقاً لمدة ثلاث سنوات لدعم منظمة يونيسف فى عملها لتعزيز الدمج الاجتماعي وبرامج الحماية المقدمة للأطفال الأكثر حرماناً وأسرهم في مصر، حيث أعلنت الشركة رصد مبلغًا إجماليًا قدره 6 ملايين و500 ألف جنيه مصري، يتم إنفاقه على مدار 3 سنوات لدعم مبادرة "أنا هتعلم من حقى فرصة"، ويمول بشكل جزئى من خلال مبيعات كل وثيقة تأمين على الحياة وعلى السيارات تصدرها شركة أليانز مصر.

وفى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، أكد أيمن حجازى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز في مصر، أن المبادرة والشراكة تقوم على أن تخصص شركة أليانز لتأمينات الحياة مصر جزء من كل وثيقة لديها سواء "تأمين حياة أو تأمين سيارات"، للتبرع به لمدة 3 سنوات، ومن المقرر أن يكون هذا المبلغ بإجمالى 6 ملايين و500 ألف جنيه مصرى، ونتوقع ونأمل أن يكون هناك زيادة فى هذا المبلغ ولكن على الأقل فهو لن يقل عن ذلك.