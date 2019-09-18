شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية اللبنانى: النمو الاقتصادى صفر إن لم يكن سلبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية اللبنانى على حسن خليل، اليوم الأربعاء، إن النمو الاقتصاد اللبنانى يبلغ صفرا إن لم يكن سلبيا، مما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبى لدى مصرف لبنان المركزى.

وأضاف خليل، "النمو عاد إلى الصفر إن لم يكن سلبيا، وهذا ما زاد الضغط على مصرف لبنان بتأمين العملات الصعبة، فضلا عن أن تراكم العجز أثر على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادى".

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وذكر الوزير، فى مؤتمر صحفى بثه التلفزيون، أن تكلفة خدمة الدين ارتفعت أيضا مع زيادة أسعار الفائدة.