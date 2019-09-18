خطوة بخطوة.. طريقة حجز 1268 قطعة أرض متميزة و814 أكثر تميزًا في 6 مدن جديدة

الموجز

بعد إعلان وزارة الإسكان عن بدء التسجيل وسداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزاً، بـ8 مدن جديدة، يسعى كثير من المواطنين للحصول على قطعة أرض بمختلف المدن المطروحة.

وجاءت خطوات حجز قطع الأراضي السكنية على النحو التالي:

الخطوة الأولى

التقديم بدأ من صباح يوم الثلاثاء 17 سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 26 سبتبمر 2019 كالآتي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني من هنـــــا بدون كلمة مرور.

- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل "المساحات، الأسعار، أرقام قطع الأراضي"، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل "فيديو- مكتوبة".

- ينشئ المتقدم حسابا جديدا عن طريق التسجيل بالموقع عبر الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، وتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومي للمواطن – الإيميل – التليفون – اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

- يجب تسجيل البريد الإلكتروني خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول رسائل التواصل (كلمة المرور، استلام مقدم الحجز).

- يجرى إرسال رسالة بكلمة المرور عن طريق الـSMS والإيميل ويجرى استخدامها في الدخول على الموقع بعد ذلك (دخول مستخدم حالي).

- عن طريق الضغط على مفتاح "أرغب في التقدم" ثم استخراج رقم الاستمارة وسوف تظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

- في نهاية مراجعة البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيجرى استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

يسدد العميل قيمة جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه مقدم الحجز (بالنسبة للإسكان المتميز) و350 ألف جنيه (بالنسبة للإسكان الأكثر تميزًا)، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل –دفعة واحدة وغير مجزأة- على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (الرقم الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الشروق بأحد طرق السداد التالية:

1- سويفت (HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان فرع المهندسين.

2- ACH عن طريق كل البنوك.

3- تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

- سيجرى إرسال رسالة "sms" تفيد وصول مبلغ الحجز خلال 72 ساعة من تحويل العميل له إلى بنك التعمير والإسكان، في حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.

الخطوة الثانية

- من الأحد 29 سبتمبر 2019، حتى الخميس 3 أكتوبر 2019.

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- مراجعة داخلية بالهيئة والبنك.

الخطوة الثالثة "الحجز"

- اعتبارًا من صباح الاثنين 7 أكتوبر وحتى الساعة 11:59 منتصف ليل الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 (بالنسبة للإسكان المتميز) وحتى يوم 10 أكتوبر 2019 (بالنسبة للإسكان الأكثر تميزًا).

- الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

- تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي:

- المحافظة.

- المدينة.

- المنطقة (المجموعة).

- نوع الوحدة.

- رقم العمارة.

- رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

الخطوة الرابعة

يجرى استكمال باقي مقدم الحجز خلال الفترة من الأحد الموافق 13 أكتوبر حتى الأربعاء 13 نوفمبر 2019 (بالنسبة للإسكان المتميز)، ومن الثلاثاء 15 أكتوبر وحتى الخميس 14 نوفمبر 2019 (بالنسبة للإسكان الأكثر تميزًا).

- في حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية، التي جرى اختيارها، تُرد المبالغ المسددة، وفقًا لما يلي:

1- يتاح شاشة على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة.

2- تُرد المبالغ المسددة بناء على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

وحددت وزارة الإسكان الأراضي المتميزة بمدن السادس من أكتوبر، مدينة بدر، العاشر من رمضان، مدينة السادات، بني سويف الجديدة، مدينة سوهاج الجديد، مدينة العرب الجديدة، مدينة ناصر غرب أسيوط، مدينة غرب قنا.

وقطع الأراضي الأكثر تميزاً، بمدينة القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة دمياط الجديدة، ومدينة العبور الجديدة، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة أسوان الجديدة.