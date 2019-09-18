جودي: ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى 6.88 مليون برميل يوميًا في يوليو

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى 6.88 مليون برميل يوميا في يوليو من 6.72 مليون برميل يوميا في يونيو.

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) وتنشرها على موقعها الإلكتروني.