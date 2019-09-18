أرامكو تكمل استحواذها على حصة “شل” في مشروع مصفاة ساسرف

جدة - عمرو شويل باستثمارات قيمتها 631 مليون دولار

أكملت أرامكو السعودية اليوم استحواذها على حصة شركة شل العربية السعودية للتكرير المحدودة البالغة 50 % في مشروع مصفاة ساسرف المشترك في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك باستثمار تقدر قيمته بنحو 631 مليون دولار. وسيتبع عملية الاستحواذ إتمام استلام جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

ويدعم هذا الاستحواذ خطة أرامكو السعودية إلى تطوير وزيادة سعة مصافيها، كجزء من إستراتيجيتها طويلة الأمد لتحقيق النمو في مجال التكرير والمعالجة والتسويق. وبالنسبة لشركة شل، فإن البيع يأتي في إطار جهود مستمرة لتحقيق التكامل في مجموعة أعمال ومشاريع التكرير الخاصة بها مع المراكز التجارية وقطاع أعمال الكيميائيات.