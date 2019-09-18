شكرا لقرائتكم خبر عن وفد اتحاد الصناعات يزور السعودية لبحث التعاون المشترك فى القطاعات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الوفد المصري رفيع المستوى برئاسة المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية في مقر المجلس بالرياض في أول لقاءات الوفد في المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان صادر عن اتحاد الصناعات اليوم الأربعاء، أن الوفد المصرى يضم من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية هشام مدكور أبو العز ومن رؤساء الغرف الصناعية أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الأفريقي بالاتحاد والمهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقارى.

كما ضم الوفد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية وكمال حسن رئيس مصلحة الجمارك وخالد محمود زكي رئيس مجلس ادارة شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) ممثلا ً لوزارة الإنتاج الحربي وأحمد السيد محمد ممثلاً لهيئة الاستثمار والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات واللواء مؤمن مخيمر مستشار رئيس الاتحاد وشيماء بهاء الدين مدير العلاقات الدولية.

وبدأ اللقاء الذي حضره لفيف من رجال الصناعة والأعمال السعوديون بكلمة ترحيب من قبل العبيدي أشاد فيها بمتانة وعراقة العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن الآفاق مفتوحة لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خاصة في ضوء التطورات والتحديثات التي تقوم بها المملكة والتي خاضتها مصر أيضاً من إصلاحات اقتصادية وتشريعية وكذلك لتلبية خطط التنمية المستدامة للدولتين والارتقاء بتلك العلاقات إلى ما تستحقه الشقيقتان من مكانة متميزة بين الاقتصادات العالمية.

وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، إن القرارات الجريئة وغير المسبوقة التي اتخذتها القيادات السياسية في البلدين من حيث الإصلاحات التشريعية والاقتصادية قد هيأت بيئة مواتية لبذل كل الجهد والتعاون لتعميق التكامل التجاري والصناعي خاصة بين الشقيقتين ولتحقيق النمو والازدهار لاقتصاد البلدين وآمال وتطلعات شعوبهما.

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وأكد أهمية الأسواق الأفريقية خاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام، بالإضافة إلى كون مصر طرفاً في العديد من الاتفاقيات الكبرى في القارة مثل الكوميسا وغيرها.

وأشار إلى أهمية تواصل رجال الأعمال من البلدين في كافة القطاعات ودراسة مجالات التعاون الجديدة والبناء على النجاحات والشراكات القائمة بالفعل، وذلك بالتواصل الدائم وبالقيام بزيارات متبادلة من كل من مصر والمملكة.

وبدوره قام المهندس صالح السلمي أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية بتقديم عرض عن دور الهيئة في تنمية الصادرات، تلى ذلك عرض عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) قدمه الأستاذ قصي عبد الحكيم مدير تمكين الشراكات بالهيئة، ثم قدمت الهيئة العامة للاستثمار شرحاً وافياً عن رؤية المملكة 2030.

هذا وسيقوم الوفد المصري على مدى يومان إلى جانب الاجتماع بالجهات والهيئات المعنية بعقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال السعوديون وكذلك القيام بجولات وزيارات ميدانية إلى بعض المصانع بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).