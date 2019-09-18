شكرا لقرائتكم خبر عن وزير: السعودية ستدخل سوق الديون العالمية على الأرجح قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان اليوم الأربعاء، إن المملكة ستطرق سوق الديون العالمية على الأرجح قبل نهاية العام، وفقا لما أورده تلفزيون العربية.

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