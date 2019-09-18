شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يسجل 64.53 دولار للبرميل و58.91 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، اليوم، 64.53 دولار للبرميل وذلك لخام برنت، حيث شهد انخفاض بمعدل 0.03 %، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.91 دولار للبرميل مسجلا انخفاض أيضا بمعدل 0.32 %.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، اليوم، أن الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط اليوم، جاء مدعوما بعد إعلان المملكة العربية السعوديةعن استعادة القدرات الكاملة لإنتاج النفط خلال نهاية شهر سبتمبر الجاري.

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وأضافت التقارير الإعلامية العالمية، بأن تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية بالتأكيد علي عودة الإمدادات النفطية لما كانت عليه في السابق، قبل الهجوم الذى استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" وتأكيدها علي الوفاء بالتزاماتها النفطية بالكامل خلال الشهر الجاري وذلك من خلال السحب من المخزون.

يذكر أن الهجوم الذي استهدف منشأتين للنفط بالمملكة العربية السعودية أدى إلى التوقف عن إنتاج نحو 5.7 ملايين برميل نفط يوميا من الزيت الخام والذي أدي إلي ارتفاع أسعار النفط يوم الاثنين الماضي بحوالى 20%عند بداية الأسبوع.