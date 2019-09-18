أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاربعاء 18-9 2019 ، تراجعا بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر 682 جنيها للجرام.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 582 جنيها.
سعر عيار 21 اليوم 682 جنيها للجرام.
سجل عيار 24 سعر 783 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب 5456 جنيها.
أوقية الذهب 1501 دولار.
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