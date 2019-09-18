شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاربعاء 18-9 2019 ، تراجعا بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر 682 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 582 جنيها. سعر عيار 21 اليوم 682 جنيها للجرام. سجل عيار 24 سعر 783 جنيها للجرام. سعر الجنيه الذهب 5456 جنيها. Advertisements أوقية الذهب 1501 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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