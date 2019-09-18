جودى: ارتفاع صادرات النفط السعودى إلى 6.88 مليون برميل يوميا في يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى 6.88 مليون برميل يوميا في يوليو من 6.72 مليون برميل يوميا في يونيو. وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودى) وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

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