شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء 18-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم الأربعاء 18-9-2019 نحو 16.3جنيها للشراء و16.4 جنيها للبيع. كما سجل سعر اليورو 18.00 جنيها للشراء، و18.16 جنيها للبيع. Advertisements أما عن سعر الجنية الإسترلينى فسجل 20.27 جنيها للشراء، و20.51 جنيها للبيع. وكان البنك المركزى المصرى، قال سابقا إن الاحتياطى الأجنبى لمصر شهد ارتفاعًا من 12.9 مليار دولار فى شهر يونيو 2014، إلى 45 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019.

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