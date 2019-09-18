شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة تقودها السعودية تبني امتدادا لخط ترك ستريم عبر بلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت شركة الغاز البلغارية التابعة للدولة بلغارترانسجاس عقدا بقيمة 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) مع مجموعة أركاد التي تقودها السعودية لبناء خط أنابيب غاز يستهدف بشكل رئيسي نقل غاز طبيعي روسي. وتم توقيع العقد بعد أن أزالت محكمة بلغارية عقبات قانونية كانت تواجهه. وتسرع بلغاريا في بناء خط الأنابيب البالغ طوله 474 كيلومتر والذي يصل حدودها الجنوبية مع تركيا بحدودها الغربية مع صربيا لضمان الربط مع خط أنابيب ترك ستريم الذي تدعمه روسيا لصربيا والمجر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة تقودها السعودية تبني امتدادا لخط ترك ستريم عبر بلغاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.