شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى بـ27 جنيها والبلطى يبدأ من 15جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 18-9-2019 استقرارا طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة، مع ارتفاع أسعار البلطى وانخفاض سعر الجمبرى 10 جنيهات للكيلو والبوري 5 جنيهات للكيلو.

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وسجل سعر كيلو سمك البلطى "1" ما بين 24 – 30 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" ما بين 19-23 جنبها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها، كما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 40-170 جنيها، والمكرونة السويسي 50-66 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

وفى نفس السياق شهد سعر كيلو البورى تراجعا حيث تراوح بين 27-48 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 48 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما تراوح سعر الكاليماري والسبيط بين 90- 200 جنيه فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، والجمبرى بجميع أحجامه بين 90 – 460 جنيها.