شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 17 جنيها من المزرعة وكرتونة البيض بـ31 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 18-9-2019، استقرارا فى معظم أنحاء الجمهورية، وذلك وفقا للتسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن استقرت فى المزارع، حيث تراوح سعرها اليوم بين 17-18 جنيها، بينما يتراوح السعر فى محلات التجزئة بين 21-22 جنيها للكيلو بحد أقصى، وذلك بحسب المنطقة وتكليف النقل .

وأضاف السيد، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن البلدية تتراوح بين 27- 29 جنيها من المزرعة بينما يصل سعرها إلى المستهلك بين 33 - 35 جنيها وذلك بحسب المنطقة، كما أن أسعار كرتونة البيض من المزرعة 31 جنيها فيى يتراوح سعرها بين 37 - 38 جنيها وذلك بحد أقصى للسعر الكرتونة.

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ويذكر أن أسعار الدواجن تشهد تراجعا كبيرا منذ انتهاء عيد الأضحى المبارك وذلك بسبب ضعف الإقبال عليها إضافة إلى كثرة الإنتاج المصرى من الدواجن ليصل لأكثر من مليار دجاجة سنويا.