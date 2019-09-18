شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 18-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) في آخر جلساته ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.37% بما يعادل -1.00 نقطة ، وذلك في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 260.00 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 280.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 260.00 ومستوى المقاومة 280.00 .