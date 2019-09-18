بيتك يواصل الانخفاض – تحليل صباحي – 18-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل إلى الاستناد لمستوى الدعم 660.07 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 520.15 إلى 800.00) ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.20% بما يعادل -8.00 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 660.07 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 627.05 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 640.00 ومستوى المقاومة 680.00 .
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