شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك يواصل الانخفاض – تحليل صباحي – 18-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل إلى الاستناد لمستوى الدعم 660.07 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 520.15 إلى 800.00) ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.20% بما يعادل -8.00 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 660.07 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 627.05 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 640.00 ومستوى المقاومة 680.00 .