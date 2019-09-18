شكرا لقرائتكم خبر عن السلام يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 18-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.32% بما يعادل -0.10 نقطة ، ونلاحظ مع ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 33.0 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 30.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.00 ومستوى المقاومة 33.00 .