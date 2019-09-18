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شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق يتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالنسبة – تحليل صباحي – 18-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم صناعة الورق (2300) في آخر جلساته ، ليتصدر قائماً أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية والتي بلغت 10.00% بما يعادل 0.85 ريال ، وذلك بعد وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، لينجح بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مصحوباً بارتفاع كبير في احجام التداول ، ليتخلص بدوره من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، واختراق مستوى المقاومة 9.14 والاستقرار أعلاه ، ليعلن السهم بذلك بدء موجة تصحيحية صاعدة بتداولاته القادمة على المدى القصير .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.14 ، ليستهدف مستوى المقاومة 10.48 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.90 ومستوى المقاومة 10.00 .
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