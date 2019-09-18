شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 18-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم النقل الجماعي (4040) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.52% بما يعادل -0.08 ريال ، لينهي بذلك جلسة اتسمت بالتذبذب ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 15.10 ، ليستهدف مستوى المقاومة 16.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.78 ومستوى المقاومة 16.00 .