شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي - 18-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم ساب (1060) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ويبدو أن السهم يحاول تصريف هذا التشبع البيعي ولكن الضغط السلبي كان أقوى من الارتفاع .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 31.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 28.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.00 ومستوى المقاومة 31.00 .