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شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يؤكد على اختراق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 18-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أنابيب (2200) على ارتفاع في آخر جلساته ، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع اختراقه لمستوى المقاومة المهم 1.95 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 14.08 إلى 8.5) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.50% بما يعادل 0.06 ريال ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع تدريجي محدود بأحجام التداول .
لذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.95 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 12.89 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.54 ومستوى المقاومة 12.50 .
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