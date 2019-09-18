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شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يرتفع بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 18-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.08% بما يعادل 0.18 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 17.08 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 13.38 إلى 20.78) ، وسط استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 17.08 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 16.21 الذي يمثل نسبة 61.8% من جديد استعداداً لكسره .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.21 ومستوى المقاومة 17.44 .
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