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شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 18-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم سبكيم العالمية (2310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.69% بما يعادل -0.28 ريال ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية من جديد .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 15.00 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 17.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.50 ومستوى المقاومة 17.00 .
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