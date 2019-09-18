شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 18-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم سبكيم العالمية (2310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.69% بما يعادل -0.28 ريال ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية من جديد .

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 15.00 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 17.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.50 ومستوى المقاومة 17.00 .