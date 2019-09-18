«منشآت» تتيح خدمة الاستعلام عن حجم المنشأة عبر قناة تكامل الحكومية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، عن إضافة خدمة الاستعلام عن حجم المنشأة على قناة تكامل الحكومية، التي تمكن الجهات الحكومية من الاستعلام عن حجم المنشأة ونطاق عدد الموظفين ونطاق إيرادات المنشأة من خلال رقم السجل التجاري.

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وتهدف الخدمة إلى إعطاء شركاء “منشآت” من الجهات الحكومية إمكانية تقديم خدماتها المناسبة والملائمة بعد التعرف على حجم المنشأة، وسيتم تحديد حجم المنشأة حسب التعريف المعتمد من “منشآت”، المتضمن أن المنشآت متناهية الصغر تضم عمالة من 1 إلى 5 أو إيرادات أقل من 3 ملايين ريال، أما المنشآت الصغيرة تضم عمالة من 6 إلى 49 أو إيرادات من ثلاثة ملايين وأقل من 40 مليون ريال، في حين أن المنشآت المتوسطة تضم عمالة من 50 إلى 249 أو بإيرادات من 40 مليونًا إلى أقل من 200 مليون ريال.

وجاءت إضافة خدمة الاستعلام عن حجم المنشأة بعد صدور نظام المشتريات الحكومية الجديد لتسهيل عملية التصنيف وتحديد حجم المنشأة، خصوصاً أن النظام منح الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ 100 ألف ريال، فضلا عن إعفائها من الضمان النهائي.

يذكر أن “منشآت” تركز في عملها على دعم وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية عن طريق تنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق باختصاصات “منشآت”.