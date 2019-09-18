53 مليار ريال إجمالي المدفوعات لمستفيدي حساب المواطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن إجمالي المدفوعات من البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته وحتى دفعة سبتمبر الحالي بلغ 53 مليار ريال، منها أكثر من 381 مليون ريال، تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي للبرنامج أن أرباب الأسر المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ عددهم أكثر من 2.2 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 ملايين تابع لأرباب الأسر من إجمالي المستفيدين، بينما تجاوز عدد المستقلين المستفيدين من الدفعة أكثر من 1.5 مليون مستفيد مشكلين 40%، لترتفع نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين بنحو 0.4% عن الدفعة السابقة، ويصبح بذلك عددهم أكثر من 3.79 ملايين مستفيد.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزا عددهن 786 ألف مستفيدة، وشكل المستقلون في دفعة سبتمبر 48%، والبالغ عددهم أكثر من 725 ألف مستفيد، موضحا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.