"لقاءات جدة" يطلع الطلاب والطالبات على مهن المستقبل لمساعدتهم في اختيار تخصصاتهم المستقبلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلع ملتقى لقاءات جدة زواره من الطلاب والطالبات على مهن المستقبل، لمساعدتهم في اختيار تخصصاتهم المستقبلية، وخصص الملتقى جناحا يمر من خلاله الزائر على شاشات الكترونية تستخدم فيها تقنيات ذكية، تشرح للزائر أبرز تخصصات وظائف المستقبل والفرص الوظيفية الواعدة في قطاعات الأعمال، وإرشادات حول الالتحاق بهذه التخصصات.

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ويأخذ الجناح الزوار في رحلة للتعرف على تخصصات الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وانترنت الأشياء وتحليل أمن المعلومات والبيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والتجارة الرقمية.

وشهد الجناح إقبالا من الطلاب والطالبات للتعرف على تلك المهن، حيث يأتي الجناح ضمن المسار المخصص للطلاب والطالبات في الملتقى، ويقدم المسار عددا من الخدمات من بينها: الإرشاد المهني للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، لتوجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، كما تُجرى اختبارات متخصصة تساعدهم في التعرف على ميولهم الوظيفية ومكامن الإبداع لديهم.

يشار إلى أن ملتقى لقاءات جدة 2019 الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وانطلقت أعماله أمس الأول الاثنين لـ 3 أيام، يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، والمستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل، من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية المصاحبة للملتقى.