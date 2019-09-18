الان تتابع السوق المالية السعودية: تعديل قانون سوق المال سيتيح تأسيس بورصات أخرى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز اليوم الأربعاء إن تعديل قانون سوق المال السعودي سيتيح تأسيس بورصات أخرى في البلاد. وقال القويز إن الهيئة تعتزم ترخيص كيانات أخرى لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة. وتداول هي البورصة الرئيسية في السعودية وفتحت أبوابها أمام المستثمرين الأجانب في 2015.

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