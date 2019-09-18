شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: انخفاض حجم واردات اليابان من النفط الخام 11% فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء إن واردات البلاد من النفط الخام التي تم التخليص الجمركي لها انخفضت 11% في أغسطس بالمقارنة مع مستواها في نفس الشهر قبل عام.

وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 6.1 مليون طن الشهر الماضي بانخفاض 19.4% على أساس سنوي.

وأفادت البيانات بانخفاض واردات الفحم الحرارى المستخدم لتوليد الكهرباء 20.5% في أغسطس إلى 8.93 مليون طن.