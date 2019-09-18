شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف المحادثات لوقف إضراب عمال "جنرال موتورز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت شركة "جنرال موتورز" ونقابة عمال السيارات فى الولايات المتحدة محادثاتهما فى محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهى إضراب ما يقرب من 50 ألف من عمال الشركة.

وذكرت قناة ( الحرة ) الإخبارية اليوم الأربعاء أن هناك توقعات بحدوث انفراجة قريبة.

يذكر أن نحو 50 ألف من عمال شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات الأمريكية شاركوا فى أكبر إضراب تشهده الشركة منذ أكثر من عقد بسبب خلافات حول الأجور.

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وكانت "جنرال موتورز" أعلنت فى بيان مطلع أغسطس الجارى أن أرباحها خلال الربع الثانى من العام الجارى بلغت 700 مليون دولار، فى حين بلغت الأرباح خلال النصف الأول من العام الجارى 1.1 مليار دولار.