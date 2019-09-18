شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط قطاع البنوك. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.6% خاسرا 89.83 نقطة ليصل إلى مستوى 5519.08 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.98% خاسراً 120.450 نقطة ليصل إلى مستوى 5947.94 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.56% خاسراً 26.360 نقطة ليصل إلى مستوى 4690.54 نقطة. Advertisements وجرى التداول بمستهل التعاملات على 76 مليون سهم بقيمة 26.1 مليون دينار كويتى عبر 3730 صفقة. وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.11%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%. وجاء سهم "الشركة الكويتية السورية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.06%، تلاه شركة وربة للتأمين بنسبة 4.84%، ثم الشركة العربية العقارية بنسبة 3.95%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية للمدن العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.04% ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 8.73%، ثم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 8.50%.

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