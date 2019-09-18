شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.07% خاسرا 16.14 نقطة ليصل إلى مستوى 1497.79 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية. Advertisements وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.4 مليون سهم بقيمة 520 ألف دينار. وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 69.55% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.41%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.34%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.1%.

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