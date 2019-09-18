شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود معظم القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.20% رابحا 5.57 نقطة ليصل إلى مستوى 2855.24 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 22.2 مليون سهم محققة ما قيمته 34.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 667 صفقة ل30 سهما، وارتفع 20 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

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وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.81%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.19%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.11%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.47%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.30%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.50%.