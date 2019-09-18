شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأربعاء 18-9-2019، بعد تراجعها أمس بقيمة 5 جنيهات، وسجل سعر الذهب فى مصر 685 جنيها للجرام من عيار 21، وهو العيار الرئيسى فى السوق المصرى، ويزداد الطلب عليه فى كافة محافظات الجمهورية.



سعر الذهب فى مصر كالتالى: سعر الذهب فى مصر كالتالى: عيار 18 سجل 587 جنيها. عيار 21 سجل 685 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 782 جنيها للجرام. الجنيه الذهب 5480 جنيها. أوقية الذهب 1501 دولارا. Advertisements

سعر الذهب فى مصر، لا يمكن التوقع بمستقبله سواء هبوطا أو ارتفاعا بحسب المتعاملين فى سوق الصاغة، وذلك لكون الذهب فى مصر مرتبط بالأسعار العالمية للمعدن النفيس، والتى ترتبط بالتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى.

ويرى خبراء الذهب فى مصر، أن السوق المصرى، تضرر كثيرا جراء ارتفاع أسعار المعدن النفيس على مدار شهر أغسطس الماضى، الأمر الذى أثر بشكل سلبى على مبيعات الذهب.

معدن الذهب فى مصر، يزداد الطلب عليه خلال فترة المواسم والأعياد بهدف شراء الشبكة للزواج، وكذلك الهدايا وقد تلجأ بعض الأسر لشراء المصوغات الذهبية بهدف الادخار، وإعادة بيع الذهب بعد حدوث ارتفاع فى أسعاره.

سعر الذهب فى مصر، قد يشهد تفاوتا محدودا قد يكون جنيه إلى جنيهين فى سعر بيع الجرام، وذلك من محل إلى آخر، فيما تختلف مصنعية الذهب بشكل كبير بين تجار الذهب، ومن شركة إلى أخرى.