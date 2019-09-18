شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 17-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لمقاومة القناة الهابطة، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الارتفاع واختراق هذه المقاومة سيوقف السيناريو السلبي المقترح اليوم ويدفع السعر لاختبار مستوى 1.1180 مبدئياً، بينما يحتاج السعر للتماسك دون 1.1080 لاستئناف الاتجاه الهابط واستهداف مستوى 1.0857 كمحطة رئيسية تالية.

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