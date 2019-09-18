شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 17-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1000 منذ الصباح، وطالما أن السعر دون 1.1080، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.0857.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0910 والمقاومة 1.1080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط