شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يبدأ بمهاجمة مقاومة عنيدة – تحليل – 17-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري والعنيد 179.00 ، تراجع سهم علي بابا ALIBABA GROUP HOLDING (BABA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ولكن يبدو أنه يعتزم مهاجمة هذا المستوى مرة أخرى بتداولاته القادمة في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد بالمدى المتوسط ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 179.00 ، ففي حالة ان استطاع السهم اختراقه سيفتح المجال أمامه لتحقيق المزيد من الارتفاعات بعدها ، ليستهدف مستوى المقاومة القياسي 195.64 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه