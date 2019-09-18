شكرا لقرائتكم خبر عن آبل وسط توقعات إيجابية – تحليل – 17-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم آبل APPLE INC (AAPL) ارتفاعه بجلسة الأمس وذلك بعد محاولته اكتساب زخماً إيجابيا ً في وقت سابق وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 211.72 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 229.66 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد