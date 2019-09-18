- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يجني أرباحه – تحليل – 17-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جي بي مورجان JPMORGAN CHASE & CO. (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتوقف السهم قليلاً في هدنة لالتقاط أنفاسه ، ولجني أرباحه واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، عن طريق تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ويأتي انخفاض السهم على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 119.27 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 119.27 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 123.10 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر جي بي مورجان يجني أرباحه – تحليل – 17-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.