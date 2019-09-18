شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يجني أرباحه – تحليل – 17-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جي بي مورجان JPMORGAN CHASE & CO. (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتوقف السهم قليلاً في هدنة لالتقاط أنفاسه ، ولجني أرباحه واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، عن طريق تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ويأتي انخفاض السهم على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 119.27 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 119.27 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 123.10 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه