شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يتحرك حول محور متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 17-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية حول محور متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع بتداولاته القادمة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير وبمحاذاة خط ميل صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 38.78 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 41.95 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه