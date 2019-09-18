شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 17-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على ثباته فوق مستوى 60.92، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا الإيجابية الرئيسية تبدأ عند 64.00 وتمتد إلى 66.58 بعد اختراق المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 64.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد