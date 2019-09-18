مؤسسات التأمين الصحي تبحث تمويل الرعاية

دبي: ”الخليج 365”

تقود مفاهيم القدرة على تحمل التكاليف والتسعير حسب القيمة خطط السداد المبتكرة في قطاع التأمين الصحي على المستوى الإقليمي، حيث تطرح حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثائق تأمين إلزامية تستهدف تحسين نظم الرعاية الصحية وزيادة التمويل المقدم من القطاع الخاص.

في وقت سابق هذا العام، صرحت مؤسسة دبي للضمان الصحي بأن هناك منافسة شرسة في قطاع التأمين الصحي. فوفقًا لإحصاءات يناير 2019، كان يعمل بالفعل في الإمارات أكثر من 50 شركة تأمين و23 جهة إدارية أخرى و103 سماسرة أو وسطاء. وبالتزامن مع ذلك، سيطر التأمين الصحي على 52,9% من حجم السوق الإجمالي بعد طرح وثائق التأمين الصحي الموحدة الخاصة بأرباب العمل في القطاع الخاص في السعودية.

يعد مؤتمر التأمين الصحي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الخامس الذي يعقد في الفترة من 1-3 أكتوبر في فندق ميلينيوم المطار بدبي أكبر تجمع للعاملين بمجال التأمين الصحي على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يبرز المؤتمر الجهود المبذولة لتطوير سوق التأمين الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يسعى المؤتمر إلى استكشاف كيفية زيادة التعاون بين الهيئات التنظيمية والعملاء ومؤسسات تقديم الخدمة باستخدام التكنولوجيا، وتحديد المحركات الأساسية التي تقود أدوات العمل وتطوير استراتيجيات احتواء التكاليف في منظومة تمويل الرعاية الصحية بالإضافة إلى مناقشة نماذج العمل المبتكرة في المناطق المستهدفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.