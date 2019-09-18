سوق أبوظبي يتمسك بالأخضر.. وجني أرباح على أسهم دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تواصلت شهية المستثمرين الأجانب (غير العرب) في الأسهم المحلية، أمس، في وقت حافظ مؤشر سوق أبوظبي على مساره الأخضر بنسبة 0.19%، رغم عمليات جني الأرباح السريعة على «القيادية» في البنوك والعقار، والتي تراجعت بمؤشر «دبي» 1%.

بلغت محصلة الشراء الأجنبية في السوقين 93.6 مليون درهم؛ (64 مليون درهم في دبي، و29.5 مليون في أبوظبي)، وتركزت مشترياتهم بالمقام الأول على سهم «الإمارات دبي الوطني»، إلى جانب أسهم شركات «العربية للطيران»، و«اتصالات»، و«جي إف إتش»، وأبوظبي التجاري.

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 462.14 مليون درهم، منها 259.14 مليون درهم في دبي، و203 ملايين درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 185.15 مليون سهم، توزعت بواقع 110.9 مليون سهم في دبي، و74.25 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 61 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة، فيما انخفضت أسعار أسهم 30 شركة.

وعاود مؤشر سوق دبي المالي النزول بنسبة 1% إلى مستوى 2849.67 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم العقار والبنوك والخدمات والتأمين والاستثمار والسلع والخدمات.

وتراجع قطاع العقار 2% مع تراجع «إعمار العقارية» 3.04%، و«إعمار للتطوير» 0.72%، و«الاتحاد العقارية» 0.31%، و«أرابتك» 1.18%، و«داماك» 0.97%، و«ديار» 0.63%.

ونزل قطاع البنوك 0.6%؛ نتيجة نزول سهم «دبي الإسلامي» 0.93%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.37%، و«جي إف إتش» 1%. وهبط قطاع الاستثمار 0.7% مع هبوط سهم «دبي للاستثمار» 0.76%، و«سوق دبي المالي» 1.35%، مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 2.15%.

هذا وارتفع قطاع النقل 0.33% بفعل ارتفاع «العربية للطيران» 0.82%، و«الخليج للملاحة» 2.56%، مقابل تراجع «أرامكس» 0.24%.

من جهته، واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية رحلة الصعود بنسبة 0.19% عند مستوى 5170.6 نقطة، مدفوعاً بأسهم شركات البنوك والاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع.

وصعد قطاع البنوك 0.26% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.92%، في وقت نزل «أبوظبي التجاري» 0.47%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.59%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.24% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وكذلك ارتفع قطاع الاستثمار 1.52% نتيجة ارتفاع «إشراق» 2.93%، و«الواحة كابيتال» 0.98%.

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار 2.1% متأثراً بانخفاض «الدار» 2.25%، مع استقرار «رأس الخيمة العقارية». ونزل أيضاً قطاع الطاقة 0.52% بفعل نزول «دانة غاز» 0.72%، و«أدنوك للتوزيع» 0.37%.

وجاء في صدارة التداولات بسوق دبي سهم «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً 117.3 مليون درهم، ومغلقاً عند 13.4 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة قيمتها نحو 50 مليون درهم، ليغلق عند 4.79 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» حاصداً سيولة بقيمة 18.8 مليون درهم، ليغلق عند 5.34 درهم.

وفي أبوظبي، تصدر سهم «اتصالات» التداولات بقيمة 33.2 مليون درهم، ليغلق عند 16.84 درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 32 مليون درهم، وأقفل عند 15.44 درهم، ثم سهم «بنك أم القيوين الوطني» بسيولة ب29.37 مليون درهم، وهبط بنسبة 8.89% إلى 2.05 درهم.

وعلى صعيد الارتفاعات، سجل سهم «الخليج للملاحة» الصعود الأكبر في سوق دبي، بنسبة 2.56% مغلقاً عند 0.8 درهم، وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «تكافل الإمارات»، ونزل بنسبة 5.76% مغلقاً عند 1.31 درهم.

وجاء في مقدمة الرابحين بسوق أبوظبي، سهم «العالمية القابضة»، بنسبة ارتفاع بالحد الأعلى 14.81% مغلقاً عند 4.65 درهم، وبالعكس، نزل سهم «بنك الاستثمار» 9.64%، وأغلق عند 2.25 درهم. وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 100.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.7 مليون درهم محصلة شراء العرب، و93.6 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 100.32 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.4 مليون درهم محصلة بيع العرب، و98.9 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وبدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 16 مليون درهم محصلة بيع، منها 14.56 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و1.4 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 16 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.4 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و14.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي.