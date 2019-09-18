«إكسبو 2020 دبي»: إنجاز هيكل قبة الوصل قريباً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أعلن «إكسبو 2020 دبي»، اقتراب اكتمال الهيكل الفولاذي لقبة ساحة الوصل، وذلك بحسب ما أظهر فيديو حديث نشر على الموقع الرسمي لإكسبو 2020 دبي، والذي أشار إلى استخدام نحو 550 طناً من الفولاذ، ويعتبر الهيكل الفولاذي شبكة معقدة عملاقة تغطي قبة ساحة الوصل بارتفاع 67.5 متر، وبقطر 130 متراً لتكون تحفة معمارية تغطي الساحة المركزية التي تشكل قلب موقع إكسبو 2020 دبي.

من جهة أخرى كشفت بيرو عن تصميم جناحها المشارك في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، بحيث تظهر الخطوط المنحنية التي تتشكل في التصميم المعماري للجناح، المسار الذي سلكته بيرو طوال تاريخها، وهو طريق لا نهائي يعتمد على التأثيرات والأحداث المتعددة التي أدت إلى ظهور هوية الدولة.

وتشارك بيرو في الحدث العالمي إكسبو 2020 بهدف الترويج للمنتجات والخدمات الوطنية، فضلاً عن مناطق الجذب السياحي في بيرو، وقد أشار موقع «بيرو دوت إنفو» الإلكتروني إلى أن العديد من الميزات ستتوفر في الحدث العالمي خلال انعقاده في دبي، من أبرزها أن 88% من سكان العالم يعيشون على أقل من 7 ساعات بالطائرة من دبي، الأمر الذي سيسهل وصول ملايين الزوار من الخارج.