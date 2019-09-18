شكرا لقرائتكم خبر عن عقود «عمان» الآجلة الأعلى في 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز سعر العقود الآجلة للنفط العماني لشهر أقرب استحقاق في نوفمبر/‏ تشرين الثاني في بورصة دبي للطاقة 3.88 دولار إلى 68.44 دولار للبرميل، أمس الثلاثاء.

وتفيد بيانات رفينيتيف أن العقود الآجلة للخام العماني لشهر أقرب استحقاق جرى تداولها في بورصة دبي للطاقة عند أعلى مستوى منذ مايو. (رويترز)

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