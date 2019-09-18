العالم يستوعب صدمة الإمدادات.. والنفط يتراجع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخطرت أرامكو السعودية ما لا يقل عن ست شركات تكرير في آسيا بأنها ستورد كامل الكميات المخصصة لها من النفط الخام في أكتوبر/‏‏‏ تشرين الأول، وذلك عقب هجمات على منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع، وفيما أُبلغت شركة واحدة على الأقل بتبديل جزئي لدرجة الخام، انخفضت أسعار النفط أمس الثلاثاء بفعل توقف المضاربات على الرغم من أن السوق تظل قلقة إزاء التهديد برد عسكري على الهجمات، حيث هبط خام برنت 6.7%، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.4%.

ويوم الاثنين، زادت أسعار النفط نحو 20% خلال الجلسة في رد فعل على الهجمات، وهي أكبر قفزة في نحو 30 عاماً، قبل أن تغلق مرتفعة نحو 15% عند أعلى مستوى في أربعة أشهر.

وقالت السعودية إنها ستكون قادرة على الوفاء بطلب العملاء من مخزونها الوفير، لكن هذا أول مؤشر على أن إمداداتها لأكبر المستهلكين في آسيا، الذين يستهلكون أكثر من 70% من إجمالي صادرات النفط السعودية، ستظل مستقرة بشكل كبير. وقالت ثلاثة مصادر بالقطاع إن ثلاث شركات تكرير حكومية هندية، هي مؤسسة النفط الهندية وبهارات بتروليوم ومانجالور للتكرير والبتروكيماويات، ستتلقى كامل الكميات المخصصة من النفط الخام من السعودية لشهر أكتوبر/‏‏‏ تشرين الأول.

وقال أحد المصادر، إن أرامكو أخطرت مؤسسة النفط الهندية بأنها ستعطيها بعض الكميات من مزيج الخام العربي، ويشير هذا إلى أن السعودية تعرض الخام الثقيل بدلاً من الخفيف إذ إن المزيج العربي يجمع بين الخامين الخفيف والثقيل.



الخام العربي الخفيف



كان معمل المعالجة المهم في بقيق إحدى المنشآت المتضررة في مطلع الأسبوع، وتعالج المنشأة الخام المستخرج من حقول الغوار والشيبة وخريص، التي تنتج الخام العربي الخفيف أو العربي الخفيف جدا. وقال رئيس المصافي بشركة بهارات بتروليوم آر. راماتشاندران إن الشركة ستحصل على كامل الكميات من أرامكو لشهري سبتمبر/‏‏‏ أيلول وأكتوبر/‏‏‏ تشرين الأول دون أي تغيير في درجة الخام.

وقالت شركتا تكرير في الصين وتايوان أيضاً إن أرامكو السعودية أخطرتهما بأنه لن يكون هناك تغيير على جدول التحميل في سبتمبر/‏‏‏ أيلول وأكتوبر/‏‏‏ تشرين الأول.

وقال أحد المصادر إن «السعودية أكدت لنا أن مصفاتنا ستتلقى شحناتها المطلوبة بالكامل في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول). لم يُطلب منا التبديل أو الإرجاء»، كما قال مسؤول كبير في بنجلاديش بتروليوم المملوكة للدولة إنها ستتلقى كامل الكمية المخصصة لأكتوبر ، وقال المسؤول «بالأمس، أجرينا مناقشة بشأن الشحنة المقبلة وطمأنونا أنه لن يكون هناك أي تأجيل». ومن المقرر تحميل حوالي 100 ألف طن من الخام العربي الخفيف في الثامن والعشرين من سبتمبر/‏‏‏ أيلول. وتستورد بنجلاديش بتروليوم 700 ألف طن من الخام العربي الخفيف من أرامكو السعودية سنوياً لمصفاتها الوحيدة. وقال مصدران تجاريان إنه بينما بمقدور شركات التكرير إيجاد مصادر لدرجات بديلة من الخام من الولايات المتحدة وغرب إفريقيا وجنوب شرق آسيا حال حدوث اضطرابات في الإمدادات، فإنه من المتوقع ارتفاع العلاوات الفورية للخام الخفيف.



مدة التعويض



يأتي هذا فيما تحتاج السعودية لشهر على الأقل لتعوض نحو ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا، أي نحو نصف الإنتاج الذي توقف بعد الهجوم على منشأتي نفط السبت، على ما أعلنت مؤسسة «إس أند بي بلاتس» للمعلومات الاقتصادية أمس.

وقالت المؤسسة وهي مزود عالمي مستقل لبيانات المؤشرات السعريّة لأسواق الطاقة في بيان «عند هذه النقطة، يبدو أن نحو ثلاثة ملايين برميل من إمدادات الخام السعودي ستنقطع لشهر على الأقل». وذكرت «إس أند بي بلاتس» أنّ «السعودية ستقول على الأرجح إن باستطاعتها إمداد زبائنها في شكل كامل، رغم أن ذلك يشكّل تحدياً مع مرور الوقت. أي إشارة لتأجيل أو تقليل الإمدادات ستؤدي لمزيد من ارتفاع الأسعار في الأسابيع والأشهر المقبلة».

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البترول الرخيص



إذا كان ثمة أمر يمكن أن يصرف انتباه الدول الكبرى في القارة الآسيوية عن التنازع حول الأراضي محل الخلاف، وحول الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب العالمية الثانية، فسيكون هو الحاجة إلى البترول الرخيص.

وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء في تقرير لها أنه مع اتهام الولايات المتحدة إيران بالضلوع في الهجمات المدمرة باستخدام الطائرات المسيرة على منشأة بترولية حيوية في السعودية، قد يجد حلفاء واشنطن في المنطقة الآسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية إلى جانب شركائها الناشئين، مثل الهند، أنفسهم واقعين تحت ضغوط لمسايرة أية خطوة قادمة يقررها الرئيس دونالد ترامب، غير أن هدفهم الرئيسي سيتمثل في كفالة أن يكون أي رد على هذا الهجوم محسوباً.

وفي هذا الصدد يقول ميها هريبرنك رئيس قسم الأبحاث الآسيوية بمركز «فيرسيك مابلكروفت» الدولي الذي يقدم استشارات للشركات التي تواجه المخاطر الاقتصادية والسياسية، إن حكومات الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية يوحدها بالتأكيد اعتمادها على صادرات النفط السعودية، وهي ترغب في تجنب أي تصعيد للأزمة.

ويضيف «إننا نتوقع أن تقوم كل من كوريا الجنوبية واليابان بإحداث توازن بعناية بين مصالحهما الاقتصادية وتحالفهما مع الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، وتشعر كل من طوكيو وسيؤول بالقلق إزاء أية محاولات للرد المباشر على إيران».

وبينما سعت جميع الدول الاقتصادية الكبرى في آسيا إلى إحداث توازن في علاقاتها مع كل من السعودية وإيران، فإن الصين وحدها لا تنصاع تماما لتنفيذ العقوبات الأمريكية ضد إيران، وكانت الهند التي تعد سابقاً إحدى أكبر مستوردي النفط الإيراني في العالم، قد قلصت على مضض هذه الواردات ما مثل خياراً مؤلماً لها نظراً لقربها الجغرافي من إيران.

وظلت الردود الرسمية من جانب هذه الدول الأربع إزاء الأزمة التي تعرضت لها السعودية محدودة، وإن كانت الصين هي الأكثر تعبيراً عن موقفها حيث قالت المتحدثة باسم خارجيتها هوا تشونينج إن «الصين تعارض أي توسيع للصراعات، ونحن ندعو الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أية أفعال تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية».



الترقب والانتظار



من جهته، قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تزال تتبنى نهج الترقب والانتظار بشأن ما إذا كانت ستستخدم احتياطي البترول الاستراتيجي لديها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط بعد هجمات في مطلع الأسبوع على البنية التحتية للنفط في السعودية.

وقال بيري للصحفيين خلال زيارة لفيينا «بالنسبة لأسواق الطاقة، وجهني الرئيس بسحب نفط من احتياطي البترول الاستراتيجي إذا دعت الحاجة لذلك لتعويض أي اضطرابات محتملة... لكن بالنظر لأرقام الإمدادات نحن واثقون في أن السوق لا تزال تتلقى إمدادات جيدة».

وبسؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ربما لا تسحب من احتياطي البترول الاستراتيجي من الأساس، قال بيري: بالتأكيد إذا اقتضت الضرورة. وهو مصطلح مرن للغاية.

وقال: لا أعرف ما إذا كان بإمكان أي أحد أن يعلن عن طول الفترة الزمنية بوضوح، ودعونا نقول أقل من 72 ساعة منذ وقوع الحدث لنكون على بر الأمان. بالطبع سمعنا في التقارير مفتوحة المصادر أن الأمر سيستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.. من أجل معالجة الضرر. لذا أقترح أنه حتى نرى رواية مختلفة في الصحافة المفتوحة، سيكون من الأفضل لكم التواصل مع المملكة.



تعكس المخاطر



من جهته، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن ارتفاع أسعار النفط العالمية يوم الاثنين كان متوقعا إذ إن الأسعار كانت بحاجة لأن تعكس المخاطر بعد هجوم على البنية التحتية النفطية السعودية. (وكالات)